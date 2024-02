ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES L’Espal Le Mans, jeudi 30 mai 2024.

Justine Berthillot, Mosi Espinoza

À coups de performances acrobatiques et de mouvements chorégraphiques, Justine Bertillot et Mosi Espinoza progresseront sur le plateau transformé en forêt amazonienne (avec ses lianes géantes, ses marécages saumâtres et ses pistes boueuses), tels deux conquérants de l’inutile… 10 10 EUR.

Début : 2024-05-30 20:00:00

fin : 2024-05-30 21:15:00

L’Espal 60 Rue de l’Estérel

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

