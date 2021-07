Paris Théâtre Dunois Paris ON NE DIT PAS J’AI CREVÉ Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre Dunois, 19 novembre 2021, Paris.

de 19h à 20h

Le samedi 20 novembre 2021

de 20h à 21h

Le mercredi 24 novembre 2021

de 19h à 20h

payant

Le Joli Collectif Texte Robin Lescouët et conception et mise en scène Enora Boëlle Réjouissons-nous d’être en vie en célébrant la fin ! Une morte toute fraîche découvre avec étonnement ce qu’il advient désormais à son corps sans vie. Elle le promène d’un espace à l’autre tout en observant les émotions en montagnes russes du côté de ses proches, toujours vivants. Pas de cris, pas de larmes mais un point de vue concret et parfois amusé sur l’un des plus gros tabous de notre société. Spectacles -> Théâtre Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss Paris 75013

