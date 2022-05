ON NE DÉPRIME PLUS

2022-06-18 – 2022-06-18 Jacques et Maurice vont devoir redoubler d’efforts et d’inventivité pour convaincre le Tout Puissant que leur place est bien sur Terre : le théâtre, la danse, le chant, l’écologie, la philosophie…Jacques et Maurice sont prêts à tout -enfin presque- pour se sauver.

A moins que…

Les comédiens, nous embarquent avec une énergie démesurée – et c’est tant mieux – dans cette comédie fine et hilarante. Imaginez que Dieu vous propose un marché…que vous soyez obligé de retourner sur Terre pour aimer, donner du bonheur, créer, penser aux autres, à vous aussi, à la planète danser, chanter, vivre pleinement.

Durée : 1h10 +33 5 34 40 61 31 http://www.le57.com/a-l-affiche-1/on-ne-d%C3%A9prime-plus/

A moins que…

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

