On Ne Couche Pas Aux Enterrements THEATRE A L’OUEST – LYON, 1 juin 2023, DECINES CHARPIEU.

On Ne Couche Pas Aux Enterrements THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Comédie écrite et interprétée par Christine Anglio et Laurie Marzougui, mise en scène par Manon Rony Quand l’humour doux-amer et acide cohabite avec les failles d’une longue relation, on peut s’attendre à de jubilatoires conflits teintés d’émotions sincères. Il y a des pactes qui changent votre vie. Avant de mourir, Ana fait promettre à sa soeur Isabelle et à sa meilleure amie Pauline de ne pas se perdre de vue. Elles promettent donc de se voir chaque année, quoi qu’il arrive. Quand les gens meurent, on promet un peu n’importe quoi. Aujourd’hui, c’est la quinzième fois qu’elles se retrouvent. Aujourd’hui, Isabelle est arrivée avant Pauline. Aujourd’hui, elles vont comprendre que faire des promesses aux mourants peut avoir des conséquences irréversibles sur les vivants. Après l’immense succès des 2 volets de « Arrête de pleurer, Pénélope ! », Christine Anglio signe cette fois-ci avec Laurie Marzougui une comédie moderne s’éloignant des standards du café-théâtre. En y incluant un humour décapant et tranchant, elles interprètent également les deux personnages de l’histoire qu’elles ont conçue et offrent ensemble un moment drôle, intime et piqué d’une délicate amertume. On Ne Couche Pas Aux Enterrements

THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône

