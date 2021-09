Albert Escalier du rire Albert, Somme On ne couche bas aux enterrements Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

**Il y a des pactes qui changent votre vie.** Avant de mourir Ana fait promettre à sa soeur Isabelle et à sa meilleure amie Pauline de ne pas se perdre de vue. Elles promettent donc, de se voir chaque année, quoiqu’il arrive. Eh oui, quand les gens meurent on promet un peu n’importe quoi. Aujourd’hui c’est la quinzième fois qu’elles se retrouvent. Aujourd’hui Isabelle est arrivée avant Pauline. Aujourd’hui elles vont comprendre que faire des promesses aux mourants peut avoir des conséquences irréversibles sur les vivants. **Auteur** : Christine Anglio, Laurie Marzougui **Artistes** : Christine Anglio, Laurie Marzougui **Metteur en scène** : Manon Rony

17€ (TR 15€)

Une comédie proposée par la Comédie des 3 Bornes Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T16:30:00

