ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR théâtre El Mil·lenari Toulouges, samedi 23 mars 2024.

ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR Plongez dans le tourbillon d’émotions de notre adaptation audacieuse de l’œuvre classique de musset. Samedi 23 mars, 20h30 théâtre El Mil·lenari

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Plongez dans le tourbillon d’émotions de notre adaptation audacieuse de l’œuvre classique de musset, «on ne badine pas avec l’amour». cette pièce emblématique, revisitée pour captiver le cœur et l’esprit du public contemporain, vous invite à un voyage à travers l’amour, la passion, et les contradictions humaines.

La pièce, qui oscille entre comédie, drame, et tragédie, a évolué au fil du temps. Découvrez une version rafraîchie de cette pièce du 19e siècle, allégée de ses répliques romanesques, tout en conservant son essence poétique. Une adaptation dans laquelle on retrouve le jeu complexe des émotions humaines – l’amour dans ses formes terrestres et divines, les luttes sociales, et la quête intérieure. Ces thèmes intemporels, traités avec finesse et profondeur, résonneront avec chacun d’entre vous.

théâtre El Mil·lenari 1 avenue lavoisier, 66350 Toulouges Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 55 55 89 https://www.facebook.com/elMillenari https://fb.me/e/6fhYQ5ZuG [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 55 55 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/theatre_el_mil.lenari/ »}] Théâtre El Mil·lenari

theatre spectacle