On n’a pas pris le temps de se dire au revoir Erquery, samedi 6 avril 2024.

Dire de quelque chose qu’il n’existe plus, c’est déjà le faire exis­ter.

À l’ori­gine de ce récit à un corps et mille voix, il y a la mémoire d’un père qui vacille et toute une cité qu’on abat. Un gigan­tesque plan de réno­va­tion d’un quar­tier d’en­fance et de ses souve­nirs bref, des images qui dispa­raissent, et un puzzle à jamais frag­men­taire. Mais Rachid Bouali sait que la parole des conteurs peut recol­ler les morceaux et faire jaillir l’in­soupçonné.

Dans cette saga sociale et fami­liale, l’in­time rejoint l’uni­ver­sel pour façon­ner un auto­por­trait réflé­chis­sant la manière de décou­vrir ses propres fantômes. Basé sur des allers-retours entre la grande Histoire et des anec­dotes singu­lières, le récit propose une réflexion sur le temps qui passe et la notion d’iden­tité vécue et trans­mise. On prend le temps d’y réflé­chir, et l’on écoute cette voix qui traverse le temps…

Durée: 1h

