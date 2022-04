ON MARCHE SUR LA TÊTE Montval-sur-Loir, 30 avril 2022, Montval-sur-Loir.

ON MARCHE SUR LA TÊTE Montval-sur-Loir

2022-04-30 16:30:00 – 2022-04-30 17:25:00

Montval-sur-Loir Sarthe Montval-sur-Loir

Dans « On marche sur la tête », Xavier Stubbe se pose des questions et invite son jeune public à s’interroger et réfléchir sur tout ce qui concerne son quotidien, sans jamais se départir de l’humour qui le caractérise. L’auteur-compositeur parle d’un futur qui paraît déjà si proche et des conséquences de ces progrès. Dans un monde où nous sommes tous différents, Xavier parle de l’importance de l’ami, de l’aventure, et parce qu’il n’oublie pas non plus que les enfants ont encore tout le temps de devenir grands et sérieux, Il se demande avec humour – Ils sont où ? . . . les moustiques en hiver ! Il nargue le premier de la classe, fait rire en chantant Atchoum, n’est pas vraiment bilingue dans I speak English et a même dans sa besace une chanson débile.

Festival Malices au Pays – Concert Jeune Public

lacastelorienne@montvalsurloir.fr +33 2 43 79 47 97 http://www.ville-chateauduloir.fr/

