« On m’appelle Marseille » – Redouane Bougheraba, 16 mars 2023, .

« On m’appelle Marseille » – Redouane Bougheraba



2023-03-16 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-16

33 41 Ceci n’est pas un film, mais un stand-up.



Redouane arrive dans les plus grandes salles près de chez vous, et pour la première fois en France il sera au milieu de tous ! Une scène centrale l’installera au plus près des spectateurs en créant ainsi le plus grand 1er rang du monde, venez vous faire vanner en 360 degrés !



Une expérience unique et inédite !

Retrouvez Redouane Bougheraba à Marseille en 2023 pour une date au Dôme !

