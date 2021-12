Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique On lit, on joue ! Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

On lit, on joue ! Médiathèque Samuel Beckett, 10 février 2022, Guérande. On lit, on joue !

Médiathèque Samuel Beckett, le jeudi 10 février 2022 à 10:00

Une matinée de jeux et de lectures autour des pirates. A l’abordage ! De l’aventure, des bateaux et des trésors…venez partager lectures et jeux sur le thème des pirates. À partir de 5 ans.

Public

Une matinée de jeux et de lectures autour des pirates. A l’abordage ! De l’aventure, des bateaux et des trésors…venez partager lectures et jeux sur le thème des pirates. À partir de 5 ans. … Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque Samuel Beckett Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Médiathèque Samuel Beckett Guérande