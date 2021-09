Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique On lit, on joue ! Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Une matinée de jeux et de lectures, avec les héros de vos histoires favorites. Ils s’échappent des livres ! Retrouvez les personnages de vos histoires préférées à travers des lectures et des jeux. Un bon moment à partager en famille ! À partir de 5 ans. Dans le cadre du temps fort « Contes & cie » Sur réservation.

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00

