WEBINAR – Redémarrage post-crise : comment repenser votre organisation et votre stratégie ? on line, 7 mai 2020 11:00, . Jeudi 7 mai 2020, 11h00 Sur place Webinar gratuit sur inscription via le lien ci-dessous https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sQSJmY7hRTKYtolmciuyiA 4 d’entrepreneur.e.s du territoire témoignent et présentent les solutions mises en place dans leurs entreprises. Redémarrage : quel impact sur votre organisation et votre stratégie ? /// SUJETS ABORDES /// Quel impact la crise a sur votre stratégie et votre organisation ? Comment se préparer à la reprise ? /// LES INTERVENANTS /// Lors de ce prochain webinaire, 4 entrepreneur.e.s du territoire viendront témoigner de l’impact de la crise sur leurs entreprises et de leurs stratégies de reprise : – Eric Willemenot – Move’N’See – Erwan Le Méné – Ecotree – Michel L’Hostis – Apizee – Gaële Le Noane – Marguerite & Cie /// POSEZ-LEUR VOS QUESTIONS /// Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions à ces entrepreneurs via le formulaire d’inscription au webinar : https://bit.ly/2KILJWn on line France Indre jeudi 7 mai 2020 – 11h00 à 12h00

