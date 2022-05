Technoférence #33 on line Catégorie d’évènement: Indre

Technoférence #33 on line, 22 octobre 2020 15:30, . Jeudi 22 octobre 2020, 15h30 Sur place Sur inscription https://www.images-et-reseaux.com/agenda/technoference33-codecs-technologies-mpeg/ Code… Codes ? Codecs ! Standards vidéo et évolutions vers de nouveaux usages A l’occasion du meeting international du groupe MPEG 132 qui devait se tenir en présentiel à Rennes la semaine du 12 au 16 octobre et qui aura finalement lieu en distanciel, les experts du Grand Ouest feront le point sur les dernières tendances et nouveaux usages des standards de codage vidéo majeurs. Au programme* – Ouverture par les pôles Images & Réseaux + TES – Introduction & présentation des opportunités de financement R&D du moment Overview des standards vidéo actuels

> Retour sur les derniers travaux MPEG

> Codecs Vidéo dans la standardisation 3GPP

> Codecs Vidéo dans la standardisation DVB

Focus sur le nouveau codage Vidéo VVC

> Principes du VVC

> Décodage sur plateformes matérielles

Que nous réserve la suite ? Les codecs pour vidéo Immersive et qualité “plus juste”

> Vidéos immersives 3D graphic (MPEG, MIV)

> Green screen & green MPEG

> Point Cloud Compression Table ronde / débat – Nouveaux standards : pour quels nouveaux services et avec quel business model dans le respect des engagements climatiques européens ?

Open media, 5G, Licensing, Marché de l’encodage et du décodage, Edge… ——– Interventions pressenties de représentants d’entreprises de renom du secteur de l’image : Ektacom, Netflix, Orange, Interdigital, Dolby, Ericsson, Qualcomm, ATEME, Harmonic, IRT b<>com, INSA IETR, ParisTech… on line France Indre jeudi 22 octobre 2020 – 15h30 à 18h30

Détails Heure : 15:30 - 18:30 Catégorie d’évènement: Indre Autres Lieu on line Adresse France lieuville on line Departement Indre

on line Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Technoférence #33 on line 2020-10-22 was last modified: by Technoférence #33 on line on line 22 octobre 2020 15:30 on line

Indre