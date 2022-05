Summit4Good on line Catégorie d’évènement: Indre

Summit4Good on line, 17 juin 2020 16:30, . 17 – 25 juin 2020 Sur place Sur Inscription https://frenchtechbrest.typeform.com/to/GYwY6e La technologie au service d’une société innovante, éthique et durable Summit4Good, c’est l’événement pour le bien commun et ouvert à tous, qui vise l’émergence de projets « Tech4Good », c’est-à-dire de projets innovants ayant un impact positif sur la société et l’environnement. Cet événement, organisé autour de 2 temps forts, a pour objectif de vous impliquer dans cette dynamique en vous invitant à imaginer, en équipe, vos solutions innovantes “Tech4Good”. Des conférences inspirantes, sous forme de webinaires organisés de 16h30 à 17h30 les 17, 23 et 25 juin prochains.

organisés de 16h30 à 17h30 les 17, 23 et 25 juin prochains. Un challenge de l’innovation de 30h organisé les 2 & 3 octobre 2020 à Perros-Guirec. Ce challenge sera ouvert aux équipes sélectionnées par les organisateurs et qui auront déposé leur projet sur la plateforme collaborative Summit4Good avant le 14 septembre 2020. Venez découvrir et imaginer votre société durable auprès d’experts et entrepreneurs qui s’engagent pour l’innovation au service de l’humain et de la planète. Les webinaires organisés les 17, 23 et 25 juin, auront pour objectifs : De sensibiliser et d’éveiller à la dynamique Tech4Good et à ses enjeux

et d’éveiller à la dynamique Tech4Good et à ses enjeux De mettre en avant, via des retours d’expériences, les innovations For Good

De faciliter les échanges et les rencontres par les ateliers créatifs que nous allons organiser au cours de la soirée.

De présenter la plateforme collaborative développée et qui permettra aux porteurs de projets de déposer leurs idées, constituer leurs équipes Programme & inscription : https://summit4good.bzh/

mardi 23 juin 2020 – 16h30 à 17h30

jeudi 25 juin 2020 – 16h30 à 17h30

