OPEN DE L’INTERNATIONAL on line on line Catégorie d’évènement: Indre

OPEN DE L’INTERNATIONAL on line on line, 6 juillet 2020 08:30, . Lundi 6 juillet 2020, 08h30 Sur place https://opendelinternational.com/programme/ Votre entreprise est basée en Bretagne ? Quel que soit votre secteur d’activité ou votre taille, cette journée vous est dédiée. Inscrivez-vous et continuez à oser l’international ! N’attendez plus, déjà +100 sociétés inscrites, les prises de rendez-vous s’accélèrent ! Contrairement aux années précédentes, il n’y a que vous, entreprises bretonnes, qui pouvez faire des demandes de RDV B2B, c’est donc à vous de jouer ! Puisque le monde ne peut venir à vous, c’est l’OPEN DE L’INTERNATIONAL qui s’invite chez vous ! L’environnement Covid-19 avec ses limitations de déplacement et de réunion en présentiel nous impose de remodeler la formule de l’OPEN DE L’INTERNATIONAL en 2020. La 8e édition sera donc exceptionnellement on line le 6 juillet prochain. Nous vous proposons d’échanger, par le biais d’une plateforme simple, rapide et gratuite, lors d’entretiens B2B de 20 min et en visioconférence avec : – 112 prestataires basés à l’étranger (63 pays) – les organismes régionaux et nationaux : BPIFRANCE, REGION BRETAGNE, DOUANES, DRAAF, INPI ; – les conseillers internationaux (technique, stratégique, réglementaire) et les chargés d’affaires sectoriels (agriculture/élevage/pêche, agroalimentaire, industrie numérique/cybersécurité, santé/cosmétiques/biens de consommation) de BCI. Cette nouvelle formule vous apportera une aide concrète et des solutions pratiques pour répondre à vos problématiques à l’international (point de situation dans les pays, état des lieux sectoriels, aspects commerciaux, réglementaire, logistique, paiement, mesures fiscales, aides financières, RH, etc.). Votre entreprise est basée en Bretagne ? Quel que soit votre secteur d’activité ou votre taille, cette journée vous est dédiée. Inscrivez-vous et continuez à oser l’international ! En attendant, le lundi 6 juillet, toute l’équipe de BCI est mobilisée à vos côtés pour soutenir votre activité internationale. on line France Indre lundi 6 juillet 2020 – 08h30 à 18h00

Détails Heure : 08:30 - 18:00 Catégorie d’évènement: Indre Autres Lieu on line Adresse France lieuville on line Departement Indre

on line Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

OPEN DE L’INTERNATIONAL on line on line 2020-07-06 was last modified: by OPEN DE L’INTERNATIONAL on line on line on line 6 juillet 2020 08:30 on line

Indre