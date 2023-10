Organiser, Sécuriser et Valoriser votre Propriété Intellectuelle on line Augne Catégories d’Évènement: Augne

Haute-Vienne Organiser, Sécuriser et Valoriser votre Propriété Intellectuelle on line Augne, 8 novembre 2023, Augne. Organiser, Sécuriser et Valoriser votre Propriété Intellectuelle Mercredi 8 novembre, 11h00 on line Sur inscription Organiser, Sécuriser et Valoriser votre Propriété Intellectuelle Vous avez développé une innovation ?

Vous souhaitez déposer un brevet ?

Ou encore valoriser cette innovation ? Les questions relatives à la propriété intellectuelle ne s’improvisent pas. Cependant, vous n’êtes pas seuls ! Profitez de ce webinaire pour découvrir les accompagnements existants, à travers les conseils combinés de l’INPI, la Satt Ouest Valorisation et Absiskey/ABGI ! Au programme, bénéficiez de l’expertise conjointe de 3 structures spécialistes des questions entourant la Propriété Intellectuelle ! on line On line Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.images-et-reseaux.com/agenda/webinaire-propriete-intellectuelle/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T11:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:30:00+01:00

2023-11-08T11:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Augne, Haute-Vienne Autres Lieu on line Adresse On line Ville Augne Departement Haute-Vienne Lieu Ville on line Augne latitude longitude 45.783343;1.705168

on line Augne Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/augne/