Réunion d’information _ Challenge S4G#4 on line, 23 mars 2023, Augne. Réunion d’information _ Challenge S4G#4 Jeudi 23 mars, 16h30 on line De retour pour une 4e édition, l’action se structure autour d’un appel à projets accessible à tous et toutes ouvert jusqu’au 7 mai 2023 et qui permet à des porteurs de projets en émergence de participer à un Challenge intitulé « Challenge Solutions4Good » . Le Challenge Solutions4Good qui se déroulera du 15 mai au 22 juin, a pour objectif d’accompagner les projets déposés dans un parcours de coaching dédié composé d’ateliers collectifs et de suivi individualisé. Les projets qui participent au Challenge concourent ensuite à une finale qui se tiendra le vendredi 7 juillet 2023 pour tenter de remporter l’un des prix du Challenge*. Pour vous présenter l’organisation générale du Challenge de cette 4e édition, nous vous invitons à participer à une réunion d’information en visio qui se tiendra :

⏰16h30 à 18h00 Lien d’inscription : https://forms.gle/gEnp8ZZAdNa8Gx2z5

