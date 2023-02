Digital Job Dating on line Augne Catégories d’Évènement: AUGNE

Digital Job Dating on line, 2 mars 2023

Découvrez les opportunités d’emploi dans la Tech & l’Industrie à Lannion on line On line Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Et si vous veniez travaillez dans la tech et l’industrie au grand air ! Rendez-vous en ligne, les 2 et 3 mars 2023, sur l’heure du du00e9jeuner, pour du00e9couvrir les opportunitu00e9s pour venir vivre et travailler dans la tech et l’industrie u00e0 Lannion-cu00f4te de granit rose! Du00e9couvrez en ligne, les entreprises de Lannion et alentours qui recrutent de l’opu00e9rateur u00e0 l’ingu00e9nieur. 2 dates u00e0 retenir : – le jeudi 2 mars 2023 – Job dating orientu00e9 « Mu00e9tiers de l’industrie » » (opu00e9rateurs, techniciens, ingu00e9nieurs de production, mu00e9tiers supports…) – le vendredi 4 mars 2023 : Job dating orientu00e9 « »Mu00e9tiers de la tech » » (Ingu00e9nieurs R&D, du00e9veloppeurs, techniciens supu00e9rieurs…) Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et de su00e9lectionner votre date. Un lien de connexion u00e0 la visio vous sera adressu00e9 par mail quelques jours avant l’u00e9vu00e9nement. Avant l’u00e9vu00e9nement, nous vous invitons u00e0 consulter les offres et du00e9poser votre cv sur : www.workinlannion.bzh Droit du2019accu00e8s et de rectification : vous pouvez, en vertu du Ru00e8glement europu00e9en sur la protection des donnu00e9es personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accu00e8s aux donnu00e9es vous concernant Rendez-vous en ligne, les 2 & 3 mars 2023, sur l’heure du déjeuner, pour découvrir les opportunités de vivre et travailler dans la tech et l’industrie à Lannion-côte de granit rose! Découvrez en ligne, les entreprises de Lannion qui recrutent de l’opérateur à l’ingénieur, de bac à bac +8, tous types de profils ! 2 dates à retenir : le jeudi 2 mars 2023 : Job dating dédié aux Métiers de l’industrie avec la présentation d’opportunités dédiées aux profils de type opérateurs /techniciens /ingénieur de production

: Job dating dédié aux Métiers de l’industrie avec la présentation d’opportunités dédiées aux profils de type opérateurs /techniciens /ingénieur de production le vendredi 3 mars 2023 : Job dating dédié aux Métiers de la Tech avec la présentation d’opportunités dédiées aux profils de type développeurs, techniciens supérieurs, ingénieurs.. Plus de 200 opportunités de carrière dans la tech et l’industrie à Lannion – Côte de granit rose !

