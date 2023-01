Webinaire Anticipa on line Augne Catégories d’Évènement: AUGNE

Webinaire Anticipa on line, 24 janvier 2023, Augne. Webinaire Anticipa Mardi 24 janvier, 11h00 on line

Sur inscription

Le BSA AIR : La clé pour une levée de fonds éclair ! on line On line Augne 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://bit.ly/3ZVln8S”}] La Technopole Anticipa en partenariat avec le cabinet Yooner Avocats vous invitent à un webinaire intitulé : « Le BSA Air : la clé pour une levée de fonds éclair ! », le mardi 24 janvier 2023 de 11h à 12h en visio sur Teams. Au programme : Serge Rosenzweig est avocat d’affaires, membre des Barreaux de Paris et de New York et spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs et startupeurs. Il est un acteur majeur de l’écosystème startups. Sa mission et sa passion sont d’aider les entrepreneurs à développer leurs projets tout en sécurisant leur stratégie juridique. A travers cet atelier, il vous présentera le fonctionnement du BSA Air et les meilleures pratiques de marché. Venez découvrir les secrets du BSA Air ! Inscription : https://bit.ly/3ZVln8S

