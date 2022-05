Ateliers numériques Google #13 on line Catégorie d’évènement: Indre

Ateliers numériques Google #13 on line, 29 juin 2020 09:15, . Lundi 29 juin 2020, 09h15 Sur place Sur inscription http://www.technopole-anticipa.com/spip.php?page=agenda&date=2020-06-29 Développer votre activité sur Internet avec Google Afin de mieux vous accompagner dans le développement de votre activité sur Internet, la technopole Anticipa, les acteurs économiques locaux et Google Ateliers Numériques s’associent pour vous proposer des formations gratuites. La prochaine journée de formation aura lieu le lundi 29 juin 2020 et sera 100% en ligne, en direct et interactive. Programme: 9h15-11h00 : Comment comprendre le parcours de vos clients et prospects sur Internet et mieux répondre à leurs besoins ?

11h15 – 12h30 : Comment mettre en avant vos points de vente en ligne grâce à Google My Business ?

14h00 – 15h30 : Comment utiliser les réseaux sociaux pour fédérer votre communauté ? Inscription : http://www.technopole-anticipa.com/spip.php?page=agenda&date=2020-06-29 on line France Indre lundi 29 juin 2020 – 09h15 à 15h30

Détails Heure : 09:15 - 15:30 Catégorie d’évènement: Indre Autres Lieu on line Adresse France lieuville on line Departement Indre

on line Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Ateliers numériques Google #13 on line 2020-06-29 was last modified: by Ateliers numériques Google #13 on line on line 29 juin 2020 09:15 on line

Indre