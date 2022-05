Adapter sa stratégie commerciale Post-COVID on line Catégorie d’évènement: Indre

Adapter sa stratégie commerciale Post-COVID on line, 9 juillet 2020 10:30, . Jeudi 9 juillet 2020, 10h30 Sur place https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__xpGhn1QQpOnAz9Guf9T4Q Découvrez les clefs pour relancer son activité commerciale Suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 et à ses impacts sur l’économie mondiale, les entreprises ont dû adapter différentes fonctions (production, ressources humaines, commercial, marketing…) aux réglementations en vigueur. La partie commerciale n’a pas échappé à la règle et a été fortement impactée : impossibilité de prospecter physiquement, difficulté à effectuer le SAV et le suivi des projets à distance… La Technopole Quimper-Cornouaille propose aux entreprises innovantes du territoire de participer à un WEBINAIRE autour de l’adaptabilité de votre entreprise à réinventer sa stratégie commerciale B2B suite à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Nous aborderons lors de ce webinaire comment réviser sa tactique de relance commerciale post-crise : comment redéfinir les méthodes de prospection grâce à différents outils, comment dynamiser le suivi des clients, comment exploiter les bons leviers pour relancer ses ventes… Le webinaire sera illustré d’exemples concrets d’entreprises ayant transformer leurs fonctions commerciales. Objectifs du webinaire 1. Redéfinir sa stratégie commerciale et les méthodes de prospections suite à la crise sanitaire 2. Gérer le suivi et la fidélisation à distance 3. Exploiter les bons leviers pour la relance 4. Exemples d’outils pratiques pour la fonction commerciale à distance Cette action est menée en partenariat avec le cabinet Level Up Conseil, spécialiste en management stratégique de l’innovation > Frédéric Toumelin, 20 ans d’expérience dans la mise en marche et le développement commercial de solutions innovantes dans une logique « intrapreneuriale ». Public concerné : dirigeant, directeur commercial, directeur marketing, chef de produit, chef des ventes, responsable e-commerce… on line France Indre jeudi 9 juillet 2020 – 10h30 à 12h00

