On joue dans les bibliothèques du 5eme arrondissement Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

On joue dans les bibliothèques du 5eme arrondissement Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo, 18 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 juin 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

Crime et jeu font bon ménage dans le roman d’énigme où indices riment parfois avec fausses pistes…Venez tester vos petites cellules grises à la BiLiPo ! Parents, enfants, ados et adultes, n’hésitez pas, on vous attend. Les soirées Jeux de société sont organisées régulièrement par les bibliothèques du 5eme arrondissement (Bibliothèques BiLiPo, Buffon, Heure joyeuse, Mohammed Arkoun, Rilke). Pour le dernier rendez-vous avant l’été, nous vous attendons à la BiLiPo. Déduction, astuce et coopération seront de mise. Venez jouer les détectives, profiter d’une initiation au jeu de rôle, Sherlock(s), Hercule(s) et autres Miss Marple, la BiLiPo est à vous le temps d’une soirée ludique et conviviale. Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 48-50 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ Date complète :

2022-06-18T18:00:00+01:00_2022-06-18T22:00:00+01:00

Coll. BiLiPo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Adresse 48-50 rue du Cardinal Lemoine Ville Paris lieuville Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Departement Paris

Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

On joue dans les bibliothèques du 5eme arrondissement Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 2022-06-18 was last modified: by On joue dans les bibliothèques du 5eme arrondissement Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 18 juin 2022 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Paris

Paris Paris