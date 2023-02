ON JOUE ! APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: île de France

ON JOUE ! APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Bibliothèque Georges Brassens, 21 février 2023, Paris. Du mardi 21 février 2023 au samedi 04 mars 2023 :

Découvrez une sélection de jeux de société et venez jouer avec votre enfant tous les après-midi de 14h à 16h pendant les vacances scolaires. Au programme, des jeux pour tous les âges : Bazar Bizarre, Clac Clac, Concept Kids, Dixit, Dobble et bien d’autres ! Du mardi 21 février au samedi 4 mars, de 14h à 16h à l’espace Jeunesse de la bibliothèque, Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

