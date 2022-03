On garde les vaches, pas les enfants Marseille 3e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

On garde les vaches, pas les enfants
Friche Belle de Mai
41 Rue Jobin
Marseille 3e Arrondissement

2022-04-02 – 2022-04-02 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour l’occasion : une matinée de réflexion en présence du pédopsychiatre Patrick Ben Soussan, de Marion Latuillière, directrice de la crèche et Miriam Rasse, psychologue et ex-directrice de l’association Pikler Loczy France.

La crèche de la Friche a développé pendant cette décennie un projet s’appuyant sur la mixité sociale, l’éveil artistique et culturel et la pédagogie Pikler Loczy.



Conférence et table-ronde sont ouvertes au grand public, à toutes celles et ceux que ça intéresse, et bien entendu à tous les professionnels de l’enfance.

Ce 2 avril, la crèche de la Friche fête ses 10 ans.

https://www.lafriche.org/evenements/on-garde-des-vaches-pas-des-enfants/

dernière mise à jour : 2022-03-10 par