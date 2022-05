On fête les 20 ans de la Corne d’or (AG + Ateliers+expo+concerts), 2 juillet 2022, .

On fête les 20 ans de la Corne d’or (AG + Ateliers+expo+concerts)

2022-07-02 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-02

La Corne d’Or a ouvert ses portes en 2001 et cette année nous pouvons enfin fêter comme il se doit 20 ans de travail acharné pour défendre les droits des publics vulnérables. n Nous sommes en train de concocter un programme festif et varié pour tous les goûts. Après l’assemblée générale, nous pouvons déjà confirmer la restitution d’ateliers de Danser pour Exisyter avec des choriégraphies de Laurence Salvadori réalisées pour une quinzaine de résidents de la Corne d’Or et de l’ASPEC ; ainsi que la participation d’artistes qui sont passés par chez nous : Joel Lorand et ses peintures; Malika Jalboui et ses contes en musique ; Camel Zekri et Dominique Chevaucher pour un concert de clôture! D’autres surprises viendront animer cette soirée haute en couleurs. Une restauration sera proposée sur place. Entrée libre.

