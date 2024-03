On fête le printemps au château ! Montée Du Puech Salon-de-Provence, samedi 13 avril 2024.

On fête le printemps au château ! Montée Du Puech Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le programme de cette journée s’annonce printanier des visites commentées Le jardin dans tous ses états , des ateliers de pratique artistique Dis-le avec des fleurs ! mais aussi des découvertes des espaces extérieurs du Château de l’Empéri

Visite guidée A 11h, 14h, 15h et 16h

Durée 45min

Tout public

Le public est invité à découvrir la richesse et la diversité du jardin des Simples dans la cour Nord du château.

Au cours de cette visite, une médiatrice culturelle vous parlera des habitants du jardin (vers de terre, coccinelles, etc.) mais aussi des trois éléments de la nature : l’eau, le ciel, la terre ….



Visite libre De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Tout au long de la journée, découvrez l’histoire du château de l’Empéri à votre rythme…une médiatrice culturelle répondra à vos questions.



Atelier A partir de 5 ans

A 10h30, 11h30, 13h45, 15h

Fabrication d’une carte postale sur le thème de la nature avec du matériel de récupération. Objectif sensibiliser au recyclage



INSCRIPTIONS AUPRES DE L’OFFICE DU TOURISME .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Montée Du Puech Château de l’Empéri

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement On fête le printemps au château ! Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme de Salon de Provence