On fête le Beaujolais ! Laveyron

Drôme, Laveyron On fête le Beaujolais !

On fête le Beaujolais !

2021-11-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-18

Laveyron Drôme Laveyron C’est la tradition! Après une année sans Beaujolais, on vous propose la dégustation de grands crus en journée et en soirée, une formule spéciale pour accorder la gamme avec les planches de charcuterie. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. contact@cheers-bar-du-monde.com +33 6 51 55 96 96 http://www.cheers-bar-du-monde.com/ Laveyron

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

