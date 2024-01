On fête la Saint Patrick Saint-Pierre-de-Côle, samedi 16 mars 2024.

On fête la Saint Patrick Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

Vous avez envie de bien manger ? De vous amuser ? De soutenir les futurs projets des enfants des écoles de vos villages ? Prenez votre téléphone et réservez votre repas. Les douceurs d’Emi pour régaler vos papilles.

À vos agendas !! On fête la Saint Patrick ensemble à Saint Pierre de Côle ?

Oui… On s’y prend à l’avance, c’est pour être sûrs que vous réserviez la date!

Qui dit Saint Patrick dit bière… Quoi de mieux que du local avec la brasserie Champdoré?

Ensuite on s’ambiance et on digère avec D’j Trucker!

À vos marques, prêts? Partez! .

salle des fêtes

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16



L’événement On fête la Saint Patrick Saint-Pierre-de-Côle a été mis à jour le 2024-01-25 par Isle-Auvézère