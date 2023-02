On fête la Saint Patrick La Taverne du Fromager Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

On fête la Saint Patrick La Taverne du Fromager, 18 mars 2023, Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand. On fête la Saint Patrick 35 Avenue de la Libération La Taverne du Fromager Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine La Taverne du Fromager 35 Avenue de la Libération

2023-03-18 – 2023-03-18

La Taverne du Fromager 35 Avenue de la Libération

Plélan-le-Grand

Ille-et-Vilaine Plélan-le-Grand Attention les yeux : repas Carbonnade Flamande (bœuf cuit dans la bière avec du pain d’épice et des trucs) – Pensez à réserver !!! Puis concert folk breton irlandais avec Sterne à 21h00. Réservation au 09 52 24 82 80 +33 9 52 24 82 80 La Taverne du Fromager 35 Avenue de la Libération Plélan-le-Grand

dernière mise à jour : 2023-02-13 par Office de Tourisme de Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Plélan-le-Grand Autres Lieu Plélan-le-Grand Adresse Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande La Taverne du Fromager 35 Avenue de la Libération Ville Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand lieuville La Taverne du Fromager 35 Avenue de la Libération Plélan-le-Grand Departement Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plelan-le-grand office de tourisme de broceliande plelan-le-grand/

On fête la Saint Patrick La Taverne du Fromager 2023-03-18 was last modified: by On fête la Saint Patrick La Taverne du Fromager Plélan-le-Grand 18 mars 2023 35 Avenue de la Libération La Taverne du Fromager Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine La Taverne du Fromager Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand, Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand Office de Tourisme de Brocéliande Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine