On fête la rentrée Musée de Plein Air, 28 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

On fête la rentrée

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Musée de Plein Air

Venez rire, chanter et danser avec le collectif Pas de traverse ! Des balades à dos de poneys avec Shet 59, du maquillage, des jeux flamands animés par la Compagnie Sac à dés , des ateliers de modelage et divers spectacles et contes à retrouver sur notre site. De beaux moments de partage et de bonheur avant de retrouver les bancs de l’école. **Le samedi** * Des séances de contes à 13h et 15h * Rendez-vous chaumières à 16h30 et 18h * Jeux flamands de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h * Rendez-vous animaux à 11h30, 15h30 et 18h * Visite guidée (1H30) à 10h30 et 14h * L’atelier familial de 15h à 18h * Devenez qui vous voulez avec Histoire de Fêtes ! Maquillage de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h **Le dimanche** • L’avion « Le Pélican » vient d’atterrir après un long périple autour du globe au Musée. Les voyageurs ont perdus quelque chose, une seule solution : se remémorer leur voyage et fouiller leur paquetage. Venez découvrir ce spectacle de marionnettes à 17h30 pendant 1 heure. • Le Musée accueil des « Jeux nouveaux venus d’hier » de la compagnie Sac à des. Retrouvez leurs jeux traditionnels de 14h à 18h • Démonstration d’un savoir-faire et initiation au modelage avec Philipe Lepetz de 10h30 à 12h30 (exposition et démonstration) et de 14h à 18h (atelier). • Dire livre vous invite à découvrir la nature à travers des contes d’une demi-heure à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15. • Tout droit échappé d’un dessin animé, voilà les personnages sur-vitaminés de Youplaboum Orchestra ! Vous allez sourire, rire, rêver, danser, vous émouvoir grâce à ce bout d’enfance qui débarque au coin du Musée avec Pas de traverses qui sera en déambulation durant 25 minutes à 11h, 12h, 13h30 et 14h45. • Les petits bouts vont pouvoir profiter d’une balade en poneys proposé par Shet 59 de 10h à 12h et de 14h à 18h • Nos artisans du Musée seront présents également : – Christian COUSTENOBLE l’ébéniste – Et Denys LOSFELD le tourneur sur bois – l’association ZELE FER nos forgerons • Florian Diddens, artisan bénévole, de la Guilde dol Hrork vous présentera sa confrérie de pirates en déambulation sur le site tout au long de la journée. * Des séances de contes à 12h, 15h et 17h30 * * Rendez-vous chaumières à 16h30 et 18h * Des jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h * Rendez-vous animaux à 11h30, 15h30 et 19h * Visite guidée (1H30) à 10h30 et 14h * L’atelier familial de 15h à 18h **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Suite aux annonces du Président de la République, depuis le 21 juillet, une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement est exigée à l’entrée de nos parcs pour toute personne à partir de 18 ans. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 août 2021. Les visiteurs devront présenter à l’entrée : •Soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps). •Soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h au moment du contrôle. •Soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois). Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. **PROTOCOLE SANITAIRE** Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en lieu clos o obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. o recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€ (toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée)

Les vacances d’été touchent à leur fin mais au Musée, on continue à s’amuser comme des petits fous !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T20:00:00