On fera plus les cons, Hommage à Nougaro Théâtre du Port Nord, Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

On fera plus les cons, Hommage à Nougaro Théâtre du Port Nord,, 18 mars 2023, Chalon-sur-Saône . On fera plus les cons, Hommage à Nougaro 23 Rue Denis Papin Théâtre du Port Nord, Chalon-sur-Saône Saone-et-Loire Théâtre du Port Nord, 23 Rue Denis Papin

2023-03-18 – 2023-03-19

Théâtre du Port Nord, 23 Rue Denis Papin

Chalon-sur-Saône

Saone-et-Loire 16 16 EUR Le nouveau spectacle Nougaro L’orchestre Les Grandes Z’oreilles est réputé pour savoir revisiter les immenses répertoires de la chanson française. De retour avec Claude Nougaro, il faut s’attendre à ce que les solistes enflamment le Jazz de sa majesté, et les chanteurs subliment les mots du poète. Les 35 artistes présents sur scène nous feront découvrir des chefs d’œuvres trop méconnus, et redécouvrir des chansons inoubliables. Le tout orchestré et mis en scène pour deux heures d’un spectacle inoubliable, porté par des comédiens qui se sont semble-t-il assagis… C’est du moins ce qu’ils nous ont promis : « On fera plus les cons ! » lefanfaron71@gmail.com +33 3 85 44 10 92 Théâtre du Port Nord, 23 Rue Denis Papin Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Saone-et-Loire Théâtre du Port Nord, 23 Rue Denis Papin Ville Chalon-sur-Saône lieuville Théâtre du Port Nord, 23 Rue Denis Papin Chalon-sur-Saône Departement Saone-et-Loire

On fera plus les cons, Hommage à Nougaro Théâtre du Port Nord, 2023-03-18 was last modified: by On fera plus les cons, Hommage à Nougaro Théâtre du Port Nord, Chalon-sur-Saône 18 mars 2023 23 Rue Denis Papin Théâtre du Port Nord Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Saône-et-Loire Théâtre du Port Nord

Chalon-sur-Saône Saone-et-Loire