ateliers créés dans le cadre du collectif citoyen Not’Musette

1€, sur inscription

Ateliers « à faire soi-même », lancement d’un outil pour échanger des services et prêter des objets, et découverte des produits Not’Musette. Centre Social Les 4 Saisons 1 rue du Maréchal Joffre, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:30:00

