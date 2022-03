On était une fois Centre d’animation Soupetard, 20 mai 2022, Toulouse.

On était une fois

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 20 mai à 20:00

Théâtre ——- **Dès 8 ans** **Cie 36 du mois** Face à nous, il y a déjà du monde. Les yeux grands ouverts et les oreilles bien tendues, des peluches attendent aussi le spectacle. Envolées philosophiques, bonnes blagues ou monologues égocentriques, ces petits êtres sont loin d’avoir la langue dans leur poche. Enfin les « On », petits musiciens en polystyrène, entrent en scène. Mais pas sûr que tout se passe vraiment comme prévu. Avec _On était une fois_, Emmanuel Audibert rend un hommage tendre et drôle au théâtre et aux spectateurs. **Écriture, mise en scène et musique** Emmanuel Audibert / **Accompagnement artistique** Mathilde Henry / **Dramaturgie** Jennifer Lauro-Mariani / **Complicités** Jean-Louis Heckel et Sylviane Manuel / **Photos** Giorgio Pupella / **Production** 36 du mois / **Coproductions** Théatre Jean Arp (Clamart 92) et Théatre Gérard Philipe (Champigny-sur-Marne, 94) / **Aides à la création** Conseil Général du Val-de-Marne et DRAC IDF

