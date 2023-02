On est tous le vieux d’un autre Place d’Armes Cuisery Cuisery Catégories d’Évènement: Cuisery

Saone-et-Loire Cuisery 6 6 EUR Un voyage initiatique hilarant dans lequel Joséphine découvre à 85 ans que les autres ne sont pas ses ennemis.

Joséphine, octogénaire raciste délicieusement horripilante, gagne un voyage pour ce qu’elle pensait être son destin : voir l’obélisque. Mais son rêve

se transforme en cauchemar : elle se retrouve… en Egypte ! Pour la première fois de sa vie, elle se confronte aux autres. Ses préjugés envers les étrangers et les jeunes n'ont d'égal que ceux dont elle est victime elle-même en tant que « vieille ». Un road-trip drôle et émouvant sur les préjugés, sur la bêtise et sur l'ignorance. Un véritable voyage initiatique au pays des merveilles, qui prouve qu'avec un peu d'ouverture d'esprit, l'Autre est une source de richesse et un ami ! À 85 ans, Joséphine découvre que tout est encore possible !

