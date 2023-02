ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE ENFIN Y’EN A QUI ONT DE L’AVAN ESPACE DE MONTISSION Saint-JEAN LE BLANC Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Séb organise une tournée évènement pour Fêter la 400ème de ce spectacle avec vous pour une soirée pleine de surprise ! Apres un nouveau lifting post covid, ce spectacle est encore plus drole ! A travers sa vie, Seb vous fait revivre vos galères. C'est » l'effet boumerang « . La seule différence, c'est que cette fois vous allez en rire ! » Oh ! Les Cons ! Voici une expression que l'on utilise quotidiennement dans nos vies de tous les jours : en voiture, devant la télé, son telephone… Sans oublier de vous faire partager sa grande sensibilité et son amour des mots, avec ses instants » poésie » qui nous bouleversent. Un one-man show moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n'êtes pas prêt de l'oublier… Le Saviez-vous? Succès au festival d'Avignon 400 représentations dans toute la France Ce spectacle emporte tout sur son passage ! Artiste : Seb Martinez.

