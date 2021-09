On est là, tout va bien – Spectacle Plouzané, 14 septembre 2021, Plouzané.

On est là, tout va bien – Spectacle 2021-09-14 18:02:00 – 2021-09-14 18:47:00 Terrain stabilisé jouxtant le collège Avenue Jacques Prévert

Plouzané Finistère

La Ville de Plouzané et le Fourneau, dans le cadre du jumelage culturel avec le collège Victoire Daubié, accueillent la compagnie basque Rouge Elea pour une représentation tout public de On est là tout va bien (création 2021).

Deux femmes et un homme convoquent un souvenir d’adolescence où ils s’imaginent être les trois derniers ours polaires sur une banquise à la dérive. À la suite d’un rire injustifié, intense et absurde, ils se font la promesse de se battre pour figer ce moment. L’un trouve sa joie dans les mots et la musique, une autre danse sur le bitume et convoque une joie immédiate, et enfin la troisième grimpe sur une échelle pour voir s’il n’y en aurait pas d’autres comme eux plus loin. Il s’interrogent sur le sens de l’existence face à une société qui semble partir à vau-l’eau. La sensation de ne compter pour rien, d’être insignifiants et pourtant être là. Alors autant exister pleinement.

Ça coule de partout, nos chaussettes sont mouillées mais on est là, tout va bien !

Durée : 45 min

Tout Public

Accès libre et gratuit

Terrain stabilisé – avenue Jacques Prévert | Plouzané

Port du masque obligatoire | Bravo de respecter les gestes protecteurs

