On est à bloc !, 23 novembre 2022, .

On est à bloc !



2022-11-23 – 2022-11-23

Venez fabriquer des objets pour détourner l’usage des blocs bétons qui parsèment les alentours du Dôme et de la Presqu’île de Caen !

Et si on utilisait les blocs bétons pour se détendre, s’amuser ou se nourrir ? Les blocs bétons installés dans l’espace public sont d’ores et déjà devenus des espaces d’expression artistique mais si on allait plus loin ? Si on transformait ces mobiliers urbains, en terrains de jeu, d’agriculture, d’information, de manifestation ? Et si l’on repensait l’urbanisme et les usages de la ville ?

Vous êtes d’humeur bricoleuse ? Alors, rendez-vous ce mercredi 23 novembre 2022, de 14h à 16h, pour débloquer les blocs bétons qui parsèment les alentours du Dôme, envahissent la Presqu’île de Caen, percutent les accès et les circulations. Une occasion poétique et utile de s’initier aux outils et machines de l’atelier de fabrication numérique pour réaliser un prototype qui sera installé sur l’un des blocs béton de la Presqu’île.

Attention ! Le nombre de places à cet atelier est limité. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

