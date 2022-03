On en reparle dans 10 ans ! Musée Louis Vouland, 3 juin 2022, Avignon.

On en reparle dans 10 ans !

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Musée Louis Vouland

Venez, observez, notez, racontez, dessinez, photographiez, filmez, apportez des graines… et déposez vos observations, récits, dessins, … au musée dans la boîte à archives « on en reparle dans 10 ans » qui sera soigneusement conservée au musée. Si vous préférez les mediums numériques, vous pouvez nous envoyer vos fichiers à conserver à l’adresse mail : [musee.vouland@wanadoo.fr](mailto:musee.vouland@wanadoo.fr). En 2022, nous mettons à votre disposition le cahier des charges des refuges de la Ligue de Protection des Oiseaux, des éléments sur l’histoire du jardin et de sa flore, des observations, des réflexions, et du papier pour réaliser votre album « On en reparle dans 10 ans », et rendez-vous en juin 2032. Revenez, observez, comparez… Et nous reparlerons du jardin du musée et du changement climatique. Le jardin est refuge LPO et labellisé Accueil Vélo Le tarif inclut : musée, exposition, jardin et animation 6€/4€ et participation libre et solidaire

Entrée libre

Atelier en autonomie

Musée Louis Vouland 17, rue Victor Hugo 84000 Avignon Avignon Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00