On en cause ? Musée Louis Vouland, 14 mai 2022 21:00, Avignon.

Lecture déambulatoire | Carte blanche à 5 élèves de l’École Actéon-Correspondance

CAUSER ?

■ Être cause. Il a pensé causer un grand malheur. Causer du dommage. Causer la guerre. Causer de la joie. Causer du scandale. Causer de la douleur. Causer du chagrin.

■ Causer. v. n. S’entretenir familièrement avec quelqu’un. Ils ont été une heure à causer ensemble. Vous ne faites que causer à l’Église.

Il veut dire aussi, Parler trop, parler inconsidérément. Ne lui dites que ce que vous voudrez que tout le monde sache ; car il aime à causer. On dit dans le style familier, Causer de choses & d’autres, pour dire, S’entretenir familièrement de diverses choses de peu d’importance. Et ce n’est qu’en cette phrase & en d’autres semblables, que Causer se dit avec un régime. [Un régime ?]

Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762

On en cause ?

Carte blanche à Justine Armand, Philippe Bialade, Melissa Pascoa Dos Santos Aryan, Elena Peirce, Adèle Savatier, de l’École Actéon-Correspondance.

Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs.

6 € / 4 €

http://www.vouland.com

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur