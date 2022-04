On en cause ? Musée Louis Vouland Avignon Catégories d’évènement: Avignon

CAUSER ? ■ Être cause. Il a pensé causer un grand malheur. Causer du dommage. Causer la guerre. Causer de la joie. Causer du scandale. Causer de la douleur. Causer du chagrin. ■ Causer. v. n. S’entretenir familièrement avec quelqu’un. Ils ont été une heure à causer ensemble. Vous ne faites que causer à l’Église. Il veut dire aussi, Parler trop, parler inconsidérément. Ne lui dites que ce que vous voudrez que tout le monde sache ; car il aime à causer. On dit dans le style familier, Causer de choses & d’autres, pour dire, S’entretenir familièrement de diverses choses de peu d’importance. Et ce n’est qu’en cette phrase & en d’autres semblables, que Causer se dit avec un régime. [Un régime ?] Dictionnaire de l’Académie française, 4ème édition, 1762 On en cause ? Carte blanche à Justine Armand, Philippe Bialade, Melissa Pascoa Dos Santos Aryan, Elena Peirce, Adèle Savatier, de l’École Actéon-Correspondance.

Participation libre & solidaire

Lecture déambulatoire | Carte blanche à 5 élèves de l’École Actéon-Correspondance Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon Vaucluse

