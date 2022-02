On dit ton nom – Lucia et Arturo Gervasoni, Matéo Guyon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

On dit ton nom – Lucia et Arturo Gervasoni, Matéo Guyon Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 5 mai 2022, Nantes. 2022-05-05

Horaire : 20:30 21:20

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Musique, danse et littérature. Des voix pré-enregistrées avec des textes sur la liberté, des sons et fragments de musiques. La percussion est jouée par-dessus en direct avec de nombreux instruments. Ces sons, également, sont transformés en direct par des logiciels de traitement en temps réel. Une danseuse évolue et développe sa chorégraphie adaptée à l’architecture du lieu. Arturo Gervasoni, composition et électroniqueLucia Gervasoni, chorégraphieMatéo Guyon, percussions Durée : environ 50 min. Dans le cadre des Rencontres dansées (5 au 8 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13
resa@laruchenantes.fr

