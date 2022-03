On disait que cette montagne de glace ressemblait à un Palais Pigna Pigna Catégories d’évènement: Corse

Pigna Corse Pigna Haute-Corse Corse Le Centre national de création musicale Voce vous propose la sortie de résidence de Noël Casale et Cora Laba sur la pièce “On disait que cette montagne de glace ressemblait à un palais” d’après le roman de T. Vesaas “Palais de glace” communication@voce.corsica Pigna

