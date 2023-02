ON DANSERA LE 16 Mars Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise 12 12 Les Bénévoles de l’association ON AIME DANSER ont le plaisir de convier les Amoureuse et Amoureux de la Danse à venir passer un après midi de DOUCEUR de vivre. L’animation a été confiée aux 2 virtuoses de l’Accordéon que sont Florine MALHERBE et benoit NORTIER qui seront accompagnés de 3 Musiciens. Ambiance et convivialité assurées

Horaires 14h30 / 19h30

Entrée 12€

Renseignements complémentaires et réservations au 06 81 95 90 49

Par mail à : danseurs.compiegnois@gmail.com danseurs.compiegnois@gmail.com on dansera a compiegne

