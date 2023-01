On dansera à Compiègne Compiègne Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

On dansera à Compiègne Compiègne, 23 février 2023, Compiègne Compiègne. On dansera à Compiègne 112 Rue Saint-Joseph Compiègne Oise

2023-02-23 14:30:00 – 2023-02-23 19:30:00 Compiègne

Oise Compiègne Organisé par On aime danser au profit d’Octobre Rose.

Animé par l’orchestre d’Alexis

Barrière accompagné de ses

3 musiciens.

Rens et réservations : 06 81 95 90 49 / danseurs.compiegnois@gmail.com danseurs.compiegnois@gmail.com +33 6 81 95 90 49 Compiègne

