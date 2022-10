On Danse à Vichy Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

On Danse à Vichy Vichy, 22 janvier 2022, Vichy. On Danse à Vichy

5 rue du Casino Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) Vichy Allier Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) 5 rue du Casino

2022-01-22 14:00:00 – 2022-01-22 18:00:00

Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) 5 rue du Casino

Vichy

Allier EUR 10 10 Rendez-vous les dimanches après-midi au Palais des Congrès de Vichy pour 4 heures de danses rythmées par des professionnels de l’animation musicale de bal. Sur place, vous pourrez aussi profiter d’un service bar. contact@vichydestinations.fr +33 4 70 98 71 94 https://vichymonamour.fr/ Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) 5 rue du Casino Vichy

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) 5 rue du Casino Ville Vichy lieuville Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) 5 rue du Casino Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

On Danse à Vichy Vichy 2022-01-22 was last modified: by On Danse à Vichy Vichy Vichy 22 janvier 2022 5 rue du Casino Palais des Congrès (entrée côté Casino Grand Café) Vichy Allier Allier vichy

Vichy Allier