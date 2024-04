On danse à dôm’icile Le Dôme Marseille 4e Arrondissement, samedi 15 juin 2024.

Organisé par les prestigieuses écoles Di6danse et Kilaa Studio, sous la direction de Tony Lamacq et de Marina Rampal, cette 5e édition va au-delà du simple gala de danse.

Festival de danses urbaines et actuelles



Quel danseur marseillais n’a jamais rêvé de se produire sur la scène du Dôme ? C’est ce rêve qu’entend réaliser « On danse à dôm’icile » ! Salle mythique de la cité phocéenne, le Dôme reçoit les plus grands artistes nationaux et internationaux. Avec « On danse à dôm’icile », c’est au tour de 500 danseurs amateurs, débutants et confirmés, petits et grands, de vivre cette expérience artistique inédite ! Danses Hip-hop, Break Dance, Newstyle, Afro House, Street Jazz, Lady Style / Heels, Ragga Dancehall et Lyrical sont au programme de 2h30 de spectacle à couper le souffle.



En effet, sous le thème audacieux « Ça part en live », nous abolissons les frontières entre danse et musique pour offrir une soirée unique. Accompagnés par le célèbre orchestre Méphisto dirigé par Guy et Karine Antonioli, composé de 6 musiciens (batterie, guitare, basse, cuivres et clavier) et de 5 chanteurs, nos 500 danseurs se produiront en live pour un spectacle digne des plus grands concerts !



Lorsque la danse prend vie sous les notes en direct, les tubes d’hier et d’aujourd’hui, les artistes légendaires et les nouveaux hits se mélangent dans un show explosif ! 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

