On danse à dôm’icile ! (5ème édition) LE DOME MARSEILLE Marseille, samedi 15 juin 2024.

Le 15 juin 2024, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable lors de la 5ème édition du festival On danse à dôm’icile au Dôme de Marseille ! Organisé par les prestigieuses écoles Di6danse et Kilaa Studio, sous la direction de Tony Lamacq et de Marina Rampal, cet événement réunit plus de 500 danseurs amateurs de tous âges pour un spectacle de danses urbaines et actuelles époustouflant. Mais cette année, On danse à dôm’icile va au-delà du simple gala de danse. Sous le thème audacieux Ca part en live , nous abolissons les frontières entre danse et musique pour offrir une soirée unique ! Accompagnés par le célèbre orchestre Méphisto, dirigé par Guy et Karine Antonioli, composé d une équipe de musiciens (batterie, guitare, basse, clavier, cuivres) et de chanteurs professionnels, les danseurs se produiront en live pour un spectacle digne des plus grands concerts ! Di6danse, Kilaa Studio et le Show Méphisto s’unissent pour une soirée exceptionnelle, une expérience musicale immersive où les tubes d’hier et d’aujurd’hui, les légendes de la musique et les nouveaux hits se mêlent dans un show explosif !

Tarif : 18.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13