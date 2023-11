On craque pour « West Side Story » au théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

La comédie musicale de Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim a été créée à Broadway en 1957. Elle revient à Paris avec une nouvelle troupe de trente-quatre danseurs, chanteurs et comédiens. Alors, ça vaut le coup ?

Le résumé

Manhattan, 1950. La bande des Jets patrouille dans son quartier, à l’affût de leurs grands rivaux, les Sharks, d’origine portoricaine. De fougueuses latinas dansent sur des rythmes mambo en rêvant à une vie meilleure. Et c’est dans cette atmosphère électrique que va naître un grand amour…

L’avis de la rédaction

On connaît tous les airs de Maria ou d’America, créés par le légendaire Leonard Bernstein qui ont, en leur temps, renouvelé la comédie musicale. West Side Story est même, encore aujourd’hui, considéré comme le modèle incontesté des grands classiques. Après l’adaptation cinématographique par Steven Spielberg en 2021, le Châtelet remonte ce spectacle intemporel dans une nouvelle mise en scène signée Lonny Price, accompagnée pour la première fois par les chorégraphies originales de Jerome Robbins.

Et c’est du grand spectacle ! Si l’histoire est toujours d’actualité – la question de l’immigration, les violences urbaines, l’histoire d’amour à la Roméo et Juliette -, on a particulièrement aimé l’énergie de l’orchestre, les beaux décors tournants et les qualités vocales des artistes. Avec une vraie grande mention spéciale à Melanie Sierra qui interprète la belle Maria, et à l’espiègle Kyra Sorce dans le rôle d’Anita. Deux talents féminins qui ont su ravir nos cœurs. Dépêchez-vous d’aller les applaudir !

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/west-side-story/?mtm_campaign=WSS&mtm_kwd=SEA&gclid=CjwKCAjwv-2pBhB-EiwAtsQZFBC-mS04SiLiTxjW_shy74owUMoQvRl1qCWmg0hgwfNntzGcUleU7hoCvL0QAvD_BwE

Johan Persson West side story comédie musicale Théâtre du Chatelet 2023