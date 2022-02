On coupe, on colle Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

On coupe, on colle Cadillac, 23 février 2022, Cadillac. On coupe, on colle Cadillac

2022-02-23 – 2022-02-23

La bibliothèque municipale en association avec le Showroom des créateurs, vous propose un atelier « Loisirs créatifs » sur le thème du carnaval!

Cadillac

