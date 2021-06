Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère, Le Relecq-Kerhuon On coule les OFNI – Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

On coule les OFNI – Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Le Relecq-Kerhuon. On coule les OFNI – Le Relecq Kerhuon 2021-07-04 – 2021-07-04 La cale du passage 154 Boulevard Gambetta

Le Relecq-Kerhuon Finistère Ils ont tangués, parfois chaviré, les OFNI refont surface cet été, mais cette fois-ci, pour la dernière fois. Apprentis matelots ou aventuriers des mers, participe à cet évènement aquatique et festif ouvert à tous les publics : familles, maies, associations ou encore voisins…. Composez votre équipage et lancez-vous dans la conception d’une embarcation flottante qui doit ressembler à tout SAUF à un navire classique ! Venez soutenir les équipages qui relèveront ce défi nautique complètement hors normes. Ne soyez pas tristes, cette dernière édition s’annonce pleine d’inventivité et de bonne humeur ! A vos OFNI, prêts, pagayez ! Dès 11h00 venez découvrir les OFNI avant le début des épreuves à 14h00. > Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 15 Juin.

Dossier d'inscription en mairie auprès du service des sports : sports@mairie-relecq-kerhuon.fr ou au 02.98.28.47.47

Le Relecq-Kerhuon
La cale du passage 154 Boulevard Gambetta